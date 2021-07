Real Basket e Fortitudo Agrigento insieme per i giovani.

È arrivata la delibera della FIP Sicilia che ufficializza l’ammissione della Real Basket al campionato di Serie C Silver per la stagione sportiva 2021-2022.

Il “via libera” della Federazione rappresenta il coronamento della strategia messa in atto dal presidente Alessandro Bazan che, dopo il rinnovo della partnership con la Fortitudo Agrigento, imprime una svolta a tutto il movimento grazie alla possibilità di partecipare ad un campionato senior in grado di dare stimoli e continuità alla formazione dei giovani atleti. La collaborazione con il principale club cestistico agrigentino si innesta nell’ottica di creare sinergie utili a forgiare un vivaio di giocatori in grado di passare rapidamente alla prima squadra che – pur militando oggi in Serie B – negli anni di Lega Due si è distinta come una delle migliori società nel lanciare giovani.