Montevago pronta ad accogliere i profughi ucraini

L’amministrazione comunale di Montevago si mobilita per aiutare il popolo ucraino accogliendo in paese donne e bambini in fuga dalla guerra.Il Sindaco, Margherita La Rocca Ruvolo, e l’assessore alle Politiche sociali, Calogero Barrile , rivolgono un invito a tutti i concittadini “a manifestare- dicono- la disponibilità immediata di case abitabili e arredate da affittare al Comune di Montevago che si farà carico delle spese per l’ospitalità dei profughi ucraini. Cogliamo l’occasione per informare che una nostra concittadina, che ringraziamo, ha già manifestato la volontà di mettere a disposizione gratuitamente una sua abitazione arredata. Quanti vogliano manifestare la loro disponibilità possono di mettersi al più presto in contatto con il Comune di Montevago.”