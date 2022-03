In piazza per la pace. La manifestazione iniziata in mattinata ai piedi del monumento ai caduti di Villa Bonfiglio è proseguita nel pomeriggio a piazza Marconi dove si sono radunati studenti e cittadini. Presente il sindaco di Agrigento Franco Miccichè e rappresentanti di partito tra cui Giovanni Palillo presidente dei socialisti siciliani. Ad arricchire la manifestazione il suono dei tamburi.