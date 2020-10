Montevago, nuovi libri in arrivo per la biblioteca comunale 

MONTEVAGO. Nuovi libri in arrivo nella biblioteca comunale di Montevago. E’ stato possibile acquistare i nuovi volumi grazie a un contributo del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.

“Il nostro obiettivo – ha detto il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – è quello di arricchire con nuovi libri la biblioteca comunale per dare la possibilità ai giovani e anche ai meno giovani di poter trovare il libro che cercano e di poter vedere nella biblioteca un punto di accesso per la lettura e il confronto. Renderemo la struttura sempre più efficiente e accessibile con il Wi-Fi e la prossima settimana partiranno i lavori di ristrutturazione e saranno abbattute le barriere architettoniche”.