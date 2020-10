Coronavirus in Sicilia, contagi in continuo aumento: 984 nuovi casi (53 ad Agrigento)

I contagi da Covid sono in costante e continuo aumento in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati altri 984 nuovi casi, a fronte di 7.293 tamponi analizzati. Lo riporta il bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, venerdì 30 ottobre.

Questa la ripartizione su base provinciale dei nuovi casi: 276 a Palermo, 269 a Catania, 71 a Messina, 63 a Trapani, 90 a Ragusa, 48 a Siracusa, 53 ad Agrigento, 88 a Enna e 26 a Caltanissetta.

Gli attuali positivi in Sicilia sono 13.564, di cui 895 ricoverati in ospedale, 117 in terapia intensiva, e 12.552 in isolamento domiciliare. I casi complessivi dall’inizio della pandemia sono 20.806; i guariti 6.758, mentre i decessi 484.