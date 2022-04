Montevago, il primo maggio torna la “Sfilata dei trattori”

E‘ pronta a tornare a Montevago la caratteristica “sfilata” dei trattori, in occasione del primo maggio. Una tradizione per celebrare la festa dei lavoratori ed il mondo agricolo. E’ già stata messa a punto l’organizzazione logistica dell’evento. “L’amministrazione comunale di Montevago-dice il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo– al fine di recuperare una tradizione tipicamente montevaghese, organizza la ricorrenza del 1° maggio come momento di festa condiviso con tutti gli agricoltori e cittadini. Pertanto si invitano tutti gli agricoltori a partecipare alla ‘Sfilata dei trattori’ che prenderà il via alle ore 10 da piazza della Repubblica. Al termine della sfilata verrà offerto un rinfresco a tutti i partecipanti”.