“Immagina”, passeggiata tra la Girgenti ebraica e le porte della città.

Domenica 1 maggio, alle 16:30, proseguono le Passeggiate di Immagina con il percorso di “La Girgenti ebraica e le porte della città”. Intorno alle porte di Agrigento, Beniamino Biondi conduce al racconto dell’antica struttura delle mura della città e dei suoi varchi, recuperando la memoria e le tracce visibili di quel che resta di un complesso sistema urbano. Quattro porte attraversate nel loro rapporto conflittuale con la città moderna, giacendo in alcuni casi nascoste agli angoli dei palazzoni, dopo le quali, attraverso alcune lievi salite e piccoli slarghi – confrontando resoconti di cronaca quotidiana e ipotesi storiche – si passerà al racconto della Girgenti ebraica, lungo le strade intorno alla via Orfane, centro del racconto del vecchio quartiere, fra cronaca culturale e rievocazioni dell’antica sinagoga, passando nel “ghetto” di via Sferri fino al limite del quartiere arabo-normanno e di Terravecchia. Per informazioni e prenotazioni: https://www.immaginacw.com/evento/4366/ o +39 3278348567 (anche attraverso whatsapp)