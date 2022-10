Montevago, finanziato per il terzo anno consecutivo acquisto di nuovi libri per la biblioteca comunale

Si arricchisce di nuovi libri la biblioteca comunale “Salvatore Ruvolo” di Montevago. Per il terzo anno consecutivo è stato finanziato l’acquisto di nuovi volumi da parte del ministero della Cultura, che ha accolto la richiesta del comune belicino nell’ambito del fondo emergenze imprese ed istituzioni culturali relativo al sostegno del libro e dell’intera filiera libraria. L’importo attribuito quest’anno è di 4.366 euro. Un ulteriore contributo di 2.500 euro per l’acquisto di nuove pubblicazioni è stato assegnato al comune di Montevago dall’assessorato regionale dei Beni culturali. “Grazie alle iniziative del ministero della Cultura e della Regione e grazie alla prontezza e alla professionalità dei nostri uffici comunali nel partecipare ai bandi – afferma il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo – in questi tre anni siamo riusciti anche ad arricchire in maniera significativa la nostra biblioteca con nuovi libri di ogni genere e per tutte le fasce d’età. Biblioteca che stiamo cercando di rendere sempre di più un luogo vivo e frequentato dai giovani: con la rete wifi, con dispositivi multimediali, con il coinvolgimento dei ragazzi del servizio civile e promuovendo iniziative e occasioni di incontro”.