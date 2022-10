Covid in provincia di Agrigento: un morto e 77 nuovi positivi

C’è una nuova vittima ad Agrigento, e registrati 77 nuovi casi positivi di Covid, a fronte di 379 tamponi processati. Emerge dal bollettino dell’Asp di Agrigento. Complessivamente, dall’inizio dell’emergenza sanitaria, i casi di Coronavirus, in tutto l’Agrigentino, sono 138.969 (1 marzo 2020 – 5 ottobre 2022). In totale i guariti sono 137.854. Gli attuali positivi sono 482, di cui 473 in isolamento domiciliare, e 9 ricoverati in ospedale. Un paziente si trova ricoverato in terapia intensiva all’ospedale “F Parlapiano” di Ribera. Gli altri ricoverati: 8 al presidio ospedaliero riberese. Complessivamente 633 le vittime per il virus dall’inizio della pandemia. In totale dall’inizio del Coronavirus, in provincia di Agrigento, 543.348 tamponi processati.

Ad Agrigento gli attuali positivi segnati nel report del 5 ottobre 2022 sono 85.

I casi distribuiti per ciascun comune della provincia secondo il report del 5 ottobre: Agrigento 19.263 (85 attuali contagiati, 19.103 guariti e 75 deceduti); Alessandria della Rocca 706 (6 attuali contagiati, 697 guariti e 3 deceduti); Aragona 2.647 (14 attuali contagiati, 2.625 guariti e 8 deceduti); Bivona 1.170 (6 attuali contagiati, 1.163 guariti e 1 deceduto); Burgio 695 (692 guariti e 3 deceduti); Calamonaci 412 (409 guariti e 3 deceduti); Caltabellotta 895 (887 guariti, e 8 deceduti); Camastra 667 (2 attuali contagiati, 659 guariti, e 6 deceduti); Cammarata 1.867 (4 attuali contagiati, 1.860 guariti e 3 deceduti); Campobello di Licata 3.392 (8 attuali contagiati, 3.364 guariti, e 20 deceduti); Canicattì 12.765 (20 attuali contagiati, 12.683 guariti e 62 deceduti); Casteltermini 2.432 (6 attuali contagiati, 2.417 guariti e 9 deceduti); Castrofilippo 984 (977 guariti e 7 deceduti); Cattolica Eraclea 1.067 (2 attuali contagiati, 1.061 guariti e 4 deceduti); Cianciana 1.090 (2 attuali contagiati, 1.082 guariti e 6 deceduti); Comitini 304 (2 attuali contagiati, 302 guariti); Favara 13.198 (52 attuali contagiati, 13.108 guariti e 38 deceduti); Grotte 1.538 (7 attuali contagiati, 1.526 guariti e 5 deceduti); Joppolo Giancaxio 392 (391 guariti e 1 deceduto); Licata 10.564 (31 attuali contagiati, 10.484 guariti, 49 deceduti); Lucca Sicula 512 (2 attuali contagiati, 508 guariti, 2 deceduti); Menfi 3.895 (14 attuali contagiati, 3.863 guariti e 18 deceduti); Montallegro 813 (1 attuale contagiato, 804 guariti e 8 deceduti); Montevago 761 (5 attuali contagiati, 754 guariti e 2 deceduti); Naro 2.123 (9 attuali contagiati, 2.100 guariti e 14 deceduti); Palma di Montechiaro 7.096 (11 attuali contagiati, 7.043 guariti e 42 deceduti); Porto Empedocle 5.430 (26 attuali contagiati, 5.385 guariti, e 19 deceduti); Racalmuto 2.388 (5 attuali contagiati, 2.375 guariti e 8 deceduti); Raffadali 4.344 (28 attuali contagiati, 4.296 guariti, e 20 deceduti); Ravanusa 3.257 (9 attuali contagiati, 3.233 guariti, 15 deceduti); Realmonte 1.606 (1 attuale contagiato, 1.599 guariti e 6 deceduti); Ribera 5.939 (13 attuali contagiati, 5.889 guariti e 37 deceduti); Sambuca di Sicilia 1.323 (1 attuale contagiato, 1.293 guariti e 29 deceduti); San Biagio Platani 1.202 (17 attuali contagiati, 1.175 guariti, e 10 deceduti); San Giovanni Gemini 2.268 (4 attuali contagiati, 2.257 guariti e 7 deceduti); Sant’Angelo Muxaro 513 (18 attuali contagiati, 494 guariti e 1 deceduto); Santa Elisabetta 707 (4 attuali contagiati, 701 guariti e 2 deceduti); Santa Margherita Belice 1.819 (3 attuali contagiati, 1.803 guariti e 13 deceduti); Santo Stefano Quisquina 1.219 (4 attuali contagiati, 1.212 guariti e 3 deceduti); Sciacca 13.034 (57 attuali contagiati, 12.920 guariti e 57 deceduti); Siculiana 1.733 (2 attuali contagiati, 1.723 guariti, e 8 deceduti); Villafranca Sicula 389 (1 attuale contagiato, 387 guariti e 1 deceduto).

Un migrante risulta attualmente positivo al Covid in una struttura di accoglienza in territorio della provincia agrigentina.