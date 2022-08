Montevago, 15 percettori del reddito di cittadinanza impegnati in progetti utili alla collettività

Quindici percettori del reddito di cittadinanza saranno impegnati a Montevago in progetti utili alla collettività occupandosi di cura di verde pubblico, biblioteca e decoro urbano. Lo fanno sapere in una nota il sindaco Margherita La Rocca Ruvolo e l’assessore alle Politiche sociali Calogero Barrile che sta seguendo i Puc. “I primi progetti – spiegano – partiranno il 24 agosto, altri con l’inizio dell’anno scolastico quando alcuni percettori del reddito di cittadinanza svolgeranno le loro attività presso la mensa scolastica comunale. Portiamo così a compimento la piena applicazione della legge sul reddito di cittadinanza. I Puc devono rappresentare un’occasione di crescita per i beneficiari e per la collettività: da un lato inclusione e formazione verso il mondo del lavoro, dall’altro un supporto importante alle attività svolte ordinariamente dal comune”.