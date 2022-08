“Naturalmente Agrigento”, individuata l’idea progettuale per la valorizzazione turistico-culturale

“Naturalmente Agrigento”, il Comune ha individuato l’idea progettuale volta alla valorizzazione turistico-culturale del territorio del sito UNESCO “Valle dei Templi” promosso dal Ministero del Turismo, per un valore di 440mila euro. Il Progetto “Naturalmente Agrigento”, presentato da CoopCulture e selezionato a seguito di avviso pubblico del 16 giugno scorso ha come obiettivo incrementare il proprio posizionamento come destinazione, avvicinare la città verso nuove tecnologie, aumentare la sostenibilità come target di riferimento del settore per il futuro. “Abbiamo colto al volo l’opportunità data dal Ministero del Turismo – ha dichiarato l’Assessore al Turismo Francesco Picarella – promuovendo un avviso per la selezione progettuale, raccogliendo interessanti idee. Il progetto selezionato prevede la realizzazione di App e mappe interattive per la fruizione dei percorsi naturalistici, un servizio di bike sharing elettrico, manutenzione straordinaria ed il ripristino di percorsi Rupe Atenea – Valle ed una serie di attività promozionali, con l’obiettivo di aumentare la presenza media dei turisti in città.”