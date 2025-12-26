Il gruppo folkloristico “Città di Agrigento” celebra cinquant’anni di storia, passione e amore per la cultura popolare siciliana con una serata-evento dal forte valore simbolico e culturale, che si terrà lunedì 29 dicembre alle ore 20.30 al Teatro Pirandello di Agrigento. Cinquant’anni non sono soltanto un traguardo temporale, ma il racconto vivo di un impegno costante nella tutela, valorizzazione e trasmissione delle tradizioni popolari. Attraverso danze, canti e musiche della tradizione siciliana, il gruppo ha saputo negli anni farsi custode di un patrimonio culturale prezioso, portandolo con orgoglio in Italia e nel mondo.

Il “Città di Agrigento” non è stato solo un gruppo folkloristico, ma una vera scuola di cultura e identità, capace di avvicinare intere generazioni di giovani alle radici della propria terra. Un luogo di crescita artistica e umana, dove i valori della tradizione si sono intrecciati con quelli della condivisione, del rispetto e dell’appartenenza. Nel corso della sua lunga attività, il gruppo ha rappresentato Agrigento nei cinque continenti, ricevendo numerosi riconoscimenti e contribuendo a diffondere l’immagine autentica della Sicilia nel mondo, fatta di colori, suoni, gesti antichi e memoria collettiva.

La serata al Teatro Pirandello sarà un viaggio emozionale attraverso mezzo secolo di storia, un omaggio a chi ha fondato il gruppo, a chi lo ha portato avanti negli anni e a tutti i giovani che ne hanno raccolto l’eredità, mantenendo viva la fiamma della tradizione. Un appuntamento imperdibile per celebrare la cultura, l’identità e l’anima più autentica di Agrigento nel mondo.

