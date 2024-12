A Ravanusa la seconda edizione della sagra “Lu Sammartinu”

Ravanusa si prepara a vivere una giornata all’insegna della cultura, della gastronomia e dell’animazione con la seconda edizione della sagra “Lu Sammartinu”, in programma sabato 7 dicembre.

La manifestazione è organizzata dal Comune di Ravanusa e dall’associazione Space R, ed è pronta ad accogliere visitatori da ogni parte della Sicilia. All’evento saranno presenti numerosi stand gastronomici, dove sarà possibile gustare piatti tipici e specialità locali, offrendo così un’ottima opportunità per riscoprire i sapori del territorio. L’evento si svolgerà lungo Corso della Repubblica dove si potranno assaporare prodotti come la ricotta fresca, le castagne arrostite, il vino novello e la carne di maiale arrostita. Non mancheranno anche spazi dedicati all’oggettistica, con espositori che presenteranno artigianato e prodotti unici.

In programma anche una serie di spettacoli dal vivo. Tra i momenti clou ci sarà il Toti&Totino Show, l’esilarante spettacolo di cabaret della nota coppia di comici Salvatore Mancuso e Salvatore La Mantia accompagnati dall’esibizione dei Coraga Band. Un’attenzione particolare sarà rivolta, inoltre, ai più giovani, con attività di animazione pensate appositamente per loro.

“Promuovere i prodotti e le tradizioni del nostro territorio -dichiara il sindaco di Ravanusa Salvatore Pitrola – è uno degli obiettivi che come amministrazione ci siamo posti fin dal nostro insediamento. Sabato siamo pronti a ospitare tantissimi visitatori, anche grazie all’instancabile lavoro dei ragazzi dell’associazione Space R, proponendo il meglio dell’enogastronomia locale e allietando i presenti con musica, cabaret e animazione per ragazzi.”

