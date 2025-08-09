Casteltermini ha vissuto ieri sera, venerdì 8 agosto, un’intensa pagina di letteratura con la partecipazione di Beatrice Gucciardo alla rassegna culturale Agosto d’Autore. L’incontro, svoltosi in Largo Vittoria (Chiesa San Francesco), ha visto la giovane scrittrice empedoclina dialogare con Rossella De Marco e Roberta Florio, accompagnata dalle letture di Rachele Rondelli, in una cornice tutta al femminile che ha saputo unire parole, emozioni e talento.

Gucciardo, fresca vincitrice del Premio Emergenti alla quarta edizione del Premio Letterario Scala dei Turchi – Dina Russiello, ha conquistato il pubblico con la sua eleganza narrativa e la profondità emotiva del suo romanzo d’esordio Una leggera, sottile illusione (VGS Libri).

Il libro, ambientato in un tempo sospeso, prende avvio dalla fine di una relazione sentimentale che, come un sasso nell’acqua, genera cerchi concentrici nei rapporti di un gruppo di amici. Sullo sfondo di un autunno che avanza, i personaggi si confrontano con l’instabilità affettiva, la paura della perdita e il desiderio di ricucire legami spezzati.

L’evento di ieri ha confermato la maturità e il talento di una scrittrice di soli ventidue anni, capace di trasformare emozioni intime in letteratura vibrante. Una serata che il pubblico ha vissuto come un incontro ravvicinato con una voce nuova della narrativa contemporanea, destinata a crescere e a lasciare un segno.

