AGRIGENTO. Settantuno anni di ministero sacerdotale vissuti al servizio della Chiesa. È l’importante anniversario che celebra monsignor Carmelo Ferraro, arcivescovo emerito dell’Arcidiocesi di Agrigento, ordinato sacerdote il 3 luglio 1955.

In occasione della ricorrenza sono giunti numerosi messaggi di affetto e vicinanza. Tra questi anche quello del Parlamento della Legalità Internazionale, con il presidente Nicolò Mannino, che ha voluto esprimere la propria stima al presule.

«Affettuosi auguri per il suo 71° anniversario di ordinazione sacerdotale. Gli vogliamo bene», si legge nel messaggio firmato da Nicolò Mannino e dall’intera famiglia del Parlamento della Legalità Internazionale.

L’anniversario rappresenta un momento di gratitudine per il lungo servizio pastorale svolto da monsignor Ferraro, figura che continua a essere ricordata con affetto dalla comunità ecclesiale agrigentina e da quanti hanno condiviso con lui un percorso di fede e di impegno umano.

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