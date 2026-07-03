Democrazia Cristiana, Antonietta Vita: «L’8,2% ci responsabilizza, saremo una forza costruttiva»

La segretaria provinciale commenta l’esito delle elezioni comunali e l’elezione di Giuseppe Nocera (Foto) alla vicepresidenza del Consiglio: «Continueremo a lavorare per il bene della città».

AGRIGENTO – «L’8,2% ottenuto alle elezioni comunali non è soltanto un dato elettorale, ma una responsabilità nei confronti della città». È il messaggio lanciato dalla segretaria provinciale della Democrazia Cristiana, Antonietta Vita, che interviene dopo l’insediamento del nuovo Consiglio comunale di Agrigento e l’elezione dell’Ufficio di Presidenza.

Nel suo intervento, Vita rivolge innanzitutto un ringraziamento ai cittadini, ai candidati e ai volontari che hanno sostenuto il partito nel corso della campagna elettorale.

«I risultati ottenuti alle elezioni comunali di Agrigento ci responsabilizzano ancora di più. La Democrazia Cristiana ha raccolto l’8,2% dei consensi, eleggendo due consiglieri comunali, Giuseppe Nocera e Fabio Catania. È un risultato che testimonia il radicamento del partito sul territorio e la fiducia riposta nella concretezza della nostra azione politica».

La segretaria provinciale sottolinea inoltre il valore istituzionale dell’elezione di Giuseppe Nocera alla vicepresidenza del Consiglio comunale, avvenuta nel corso della seduta di ieri.

«Siamo orgogliosi di aver contribuito, grazie al risultato ottenuto, all’elezione della vicepresidenza del Consiglio comunale di Giuseppe Nocera. È un segnale di fiducia nelle istituzioni e nello spirito di servizio che deve caratterizzare chi ricopre incarichi pubblici».

Nel corso della stessa riunione è stato inoltre designato Fabio Catania quale capogruppo della Democrazia Cristiana a Palazzo dei Giganti.

«La sua nomina rappresenta per noi motivo di soddisfazione ma anche di responsabilità. Fabio Catania saprà interpretare una linea politica coerente con i valori della Democrazia Cristiana, fondata sulla solidarietà, sulla giustizia sociale e sull’attenzione ai bisogni delle fasce più deboli della popolazione».

Antonietta Vita assicura che il gruppo consiliare della DC svolgerà un ruolo «costruttivo e propositivo», orientato esclusivamente al perseguimento del bene comune.

«Il nostro impegno sarà quello di non tradire la fiducia ricevuta dagli elettori, lavorando per una politica al servizio delle comunità locali, capace di ascoltare, confrontarsi e decidere con trasparenza, integrità e rigore etico».

La segretaria provinciale conclude indicando le priorità dell’azione politica della Democrazia Cristiana per i prossimi anni: il sostegno alle famiglie, il lavoro, la sanità, la scuola, il rafforzamento dei servizi sociali e uno sviluppo economico sostenibile che offra nuove opportunità soprattutto ai giovani.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp