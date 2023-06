Si sono vissuti momenti di paura in via Carnelutti a Ravanusa, dove due ragazzini su un monopattino elettrico si sono scontrati con un’autovettura Citroen. L’urto è stato talmente violento da mandare in frantumi il parabrezza dell’auto. Ad avere la peggio nell’impatto è stato uno dei due minorenni a bordo del monopattino trasportato con un’ambulanza del 118 in ospedale.