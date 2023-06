Prorogati gli orari invernali della Ztl di Via Atenea, ad Agrigento, fino al 31 luglio prossimo: sarà chiusa al transito delle auto dal lunedì al giovedì dalle 9:30 alle 12,30 e dalle 17 alle 24; il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12,30 e dalle 17 alle 2 di notte e la domenica solo il pomeriggio, dalle 14 alle 24. La Ztl domenica e festivi sarà dalle 17 alle 24 anche per i residenti e tutti coloro che sono minuti di pass perché si ipotizza una maggiore presenza di pedoni. Gli accessi risulteranno, come sempre, monitorati attraverso il sistema di controllo elettronico autorizzato. Per il presidente di Federalberghi ed ex assessore comunale Francesco Picarella “mantenere gli orari invernali Ztl in via Atenea fino alle 24 dal lunedì al giovedì, anzichè le 2 come la scorsa estate, porterà sicuramente problemi a causa della circolazione delle auto tra la gente che ancora passeggia”.