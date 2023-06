Centro Commerciale Città dei Templi supporta il Lions Club Agrigento nella raccolta di occhiali usati per aiutare chi ne ha bisogno.

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ha concluso con successo la sua campagna di raccolta di occhiali usati presso il Centro Commerciale Città dei Templi. Durante l’intero anno sociale 2022-2023, il centro commerciale ha ospitato un grande contenitore per la donazione degli occhiali, raccogliendone oltre 280 paia. Questi occhiali saranno inviati al Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati di Chivasso, dove saranno lavorati e messi a disposizione di coloro che ne hanno bisogno.

Il presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, il professor Francesco Pira, si è detto molto soddisfatto dei risultati raggiunti e ha sottolineato l’importanza di questa iniziativa. Secondo le statistiche dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, ci sono 120 milioni di persone nel mondo che soffrono di problemi alla vista. La mancanza di occhiali impedisce loro di ricevere un’istruzione, di trovare lavoro e di migliorare la qualità della vita. Grazie alla collaborazione del Centro Commerciale Città dei Templi, è stato possibile sensibilizzare e coinvolgere la comunità nella donazione di occhiali.

Il Lions Club Agrigento Valle dei Templi ringrazia tutte le persone che hanno contribuito alla raccolta e sottolinea che questa piccola goccia di solidarietà si inserisce in una vasta mare di azioni di servizio svolte dal Lions Club a livello internazionale. Nel corso degli anni, il Centro Italiano Lions per la Raccolta degli Occhiali Usati ha consegnato oltre 1.816.726 paia di occhiali in 71 paesi, contribuendo a migliorare la vita di molte persone.

La collaborazione tra il Lions Club Agrigento Valle dei Templi e il Centro Commerciale Città dei Templi dimostra come anche piccoli gesti solidali possano fare la differenza nella vita di chi ne ha bisogno.