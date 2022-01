Monitoraggio dell’attuazione delle leggi, Pullara: “Confidiamo nella presenza dei rappresentanti del Governo”

E’ stata convocata peri giovedì 27 gennaio alle 9.30, la commissione parlamentare speciale “di indagine e di studio per il monitoraggio dell’attuazione delle leggi” che si conferma la più attiva e prolifera dell’Ars.

Quattro i punti all’ordine del giorno della riunione, presieduta da Carmelo Pullara: si comincia con l’audizione in materia di attuazione dell’articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2018 n. 10 di istituzione dell’istituto regionale per il credito agevolato (irca). A seguire l’audizione in materia di attuazione dell’articolo 1, comm 268, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 in ordine al percorso di stabilizzazione del personale che ha prestato servizio durante l’emergenza da covid-19. Il terzo punto prevede l’audizione in materia di attuazione dell’art. 52 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9 sull’inserimento degli o.s.s. negli organici dei soggetti privati accreditati con il ssr; (nelle rsa e case di cura private). Tra i vari punti anche l’audizione in materia di attuazione dell’articolo 10, commi 1 e 14, della legge regionale 3 marzo 2020, n. 4 sul trasporto di salme e relative modalità tecniche e procedure.

Nella sala degli Armigeri, sono stati invitati a partecipare all’audizione l’assessore regionale per le attività produttive Girolamo Turano e l’assessore regionale per la salute Ruggiero Razza.

“Come si vede dall’ordine del giorno – commenta il presidente Pullara- l’obiettivo della commissione, trattando argomenti di ampio respiro, è quello di essere vicini ai siciliani. A tal proposito, data l’importanza dei temi, teniamo molto alla presenza dei rappresentanti del Governo. Siamo certi che dal dibattito che ne scaturirà si potranno trovare soluzioni nell’interesse della collettività.”