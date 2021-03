Nel post gara di Santa Teresa di Riva la capitana dell’Aragona si toglie qualche sassolino dalla scarpa. Siamo una vera squadra dice nell’intervista video, se giochiamo così potremo prenderci soddisfazioni. La Moneta così come le sue compagne sottolineano la prova di carattere della formazione aragonese, che ha vincendo 3-1 è balzata in testa alla classifica. Prima vittoria in trasferta per la Pallavolo Aragona.