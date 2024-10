Moncada, rimonta finale inutile: seconda sconfitta stagionale contro Desio

In 3 partite in meno di otto giorni la Moncada, nonostante il doppio turno casalingo, non ce la fa a recuperare energie fisiche e mentali e incassa la seconda sconfitta stagionale, la prima davanti alle mura amiche. La squadra di Quilici la impatta malissimo ed è costretta a inseguire in tutti i parziali, salvo provare il tutto per tutto nell’ultimo quarto. Il pubblico, fino a quel momento incredulo, prova a spingere la squadra, ma la rimonta dal meno 10 iniziale si ferma al meno 7. Un ultimo parziale in cui la squadra ha alzato la testa, trovando il bersaglio con i veterani che hanno trascinato la squadra verso un possibile ribaltamento che non si è concretizzato. L’ultimo quarto è una vera rincorsa con Agrigento che mette dentro un parziale devastante di 28 a 13 ma non basta. Per Agrigento in doppia cifra il solito Caizza con 15, punti seguito da Morici 12, Marini 11, Piccone 10. Mentre capitan Chiarastella si ferma a 9. Dall’altra parte è Fumagalli a dominare con i suoi 19 punti, seguito Bartninkas 16, Cipolla 14, Perez 11. Coach Quilici è costretto a recuperare energie fisiche e mentali èerchè l’avvio di campionato per la Moncada è tutt’altro che rassicurante. Troppi giovani che devono ancora trovare fiducia ed oliare i meccanismi. Ora la Moncada è attesa dalla trasferta di Fiorenzuola, domenica 13 si gioca alle 12 il lunch match.

Moncada Energy Agrigento 73Rimadesio Desio 77M Rinnovabili Agrigento : Caizza 15, Morici 12, Martini 12, Piccone 10, Chiarastella 9, Miccoli 7, Saccaggi, Dissidio 5, Scarppni 3, Peterson, Rizzo, Orrego, Erhaghewu. All.: Quilici. Rimadesio Desio: Fumagalli 19, Bartninkas 16, Cipolla 14, Perez 11, Mazzolne 9, Tornari 6, Albique 2, Elli, Presotto, Torgano. All.: Edoardo Gallazzi – Arbitri: Faro e Collura – Note: parziali: 12-22, 19-22, 14-20, 28-13