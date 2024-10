Domenica storta per le agrigentine.

Prima trasferta e prima sconfitta dell’era Rigoli. La formazione agrigentina perde per 1 a 0, sul campo dell’ Igea Virtus grazie ad un calcio di rigore trasformato da Aperi. Già al 20′ del primo tempo la squadra di casa aveva sfiorato il vantaggio. Vano invece il tentativo di pareggio da parte dell’ Akragas che sciupa tre occasioni con Meola, Grillo e Rechichi . L’undici biancazzurro in tutto l’ incontro non ha mai impensierito la squadra avversaria. Mister Rigoli subito dopo l’ incontro, in sala stampa parla di “passo indietro sul piano dell’ atteggiamento”. Perde malamente anche il Licata di Pippo Romano, 3-0 a Ragusa (Danti 33′ e 65′, Johnson 77′) e il Favara viene bloccato per 1 a 2 al Brucculeri dalla Vibonese (Cardinale 55′ e 80′- Palermo 81′). Domenica prossima all’ Esseneto arriva la Scafatese prima in classifica con 15 punti.