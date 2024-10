Sono ancora in corso di accertamento le cause di due incendi auto, divampati ieri notte nel giro di poche ore, a Porto Empedocle. Delle indagini si stanno occupando i poliziotti del Commissariato “Frontiera”. Il primo rogo in via Aldo Moro dove a bruciare è stata una Jeep Compass utilizzata da un quarantenne empedoclino. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento. Dopo aver circoscritto le fiamme, i pompieri e gli agenti hanno effettuato un sopralluogo. Nulla è stato trovato, né tracce di liquido infiammabile, né bottigliette o contenitori con residui di benzina.

Nemmeno il tempo di rientrare in caserma per i vigili del fuoco e al 112 è giunta un’altra segnalazione di un incendio auto. In fiamme in questo caso una Mazda 6 di un quarantaseienne empedoclino. Idranti alla mano, i vigili del fuoco hanno spento il rogo e poi, assieme ai poliziotti, hanno cercato elementi per poter stabilire la natura della scintilla iniziale. Anche in questo caso, non sono state trovate tracce di liquido infiammabile, bottiglie o inneschi. La Procura della Repubblica, notiziata dei due fatti, sta coordinando l’attività investigativa.