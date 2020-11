Moncada Energy Group Agrigento 91 Bawer olimpia Matera 91, si va all’overtime

Ottavi di finale di Supercoppa per la Fortitudo Agrigento che, al PalaMoncada, nello scontro diretto che vale la qualificazione alla fase finale, sfida in gara secca al PalaMoncada la Bawer Olimpia Matera.

Primo quarto, Catalani manda i campo il quintetto tipo e la Fortitudo parte bene. Attenta in difesa e dirompente in attacco. Paolo Rotondo da sotto fa valere i centimetri e piazza i punti del primo allungo. Coach Origlio si affida alla rotazione per cambiare l’inezia della partita ma è sempre Agrigento a condurre in un Palamoncada deserto per via delle misure anticovid fino al massimo vantaggio di + 11. Sul finire di frazione Matera, anche grazie alle giocate di cuce lo strappo fino al -7.

Secondo quarto, Agrigento imprime maggior ritmo alla partita. Quando Catalani lascia sul parquet il quintetto base, la squadra di casa fa valere la differenza tecnica sia in attacco che in difesa. Nella fase offensiva la squadra di casa può sfruttare le diverse soluzioni al tiro, mentre in difesa non concede tiri facili agli avversari costringendoli a forzare la conclusione.