Mister Alesi entra a far parte della Talent Academy di Melotti

MENFI. Prestigioso incarico per l’allenatore agrigentino, Vito Alesi, entrato a far parte della “Talent Academy”, la scuola di perfezionamento calcistico presieduta da Franco Melotti che porta nella sua sede di Torino giovani talenti provenienti da tutta Italia.

Alesi, che lo scorso anno ha allenato il Real Menfi, è infatti il nuovo coordinatore regionale per la Sicilia, in particolare per la zona di Agrigento e Trapani dell’accademia. Esperto di calcio e allenatore patentato Uefa B, Alesi avrà il compito di “scoprire” le migliori promesse della sua zona e far conoscere sul territorio le possibilità che la Talent Academy offre ai giovani che vogliono emergere nel mondo del calcio.

“La collaborazione – racconta l’allenatore di Menfi – nasce da amicizie personali. Già tre anni fa sono andato a Torino per conoscere la Talent Academy e ci sono ritornato anche un mesetto fa. Devo dire che le strutture sportive e anche recettive sono di livello professionistico, così come è altissima la qualità dello staff tecnico”.

Alesi, 34 anni, allena già da 12 stagioni e vanta esperienze anche in Eccellenza e Promozione, anche se ultimamente si sta specializzando nel Settore giovanile. “Il mio obiettivo, appena possibile, è quello di trasferirmi a Torino per entrare nello staff della Talent Academy. Penso sia l’occasione giusta per crescere, sia nel lavoro che nella mia passione, il calcio”.

Intanto, Alesi si concentra nel lavoro sul territorio: “Purtroppo l’attuale situazione di emergenza socio sanitaria non mi permette di concretizzare subito questo progetto. Per cui mi concentro sul lavoro di scouting, sto parlando con le società della zona e sto iniziando a selezionare giocatori interessanti, già nel prossimo mese organizzerò il primo raduno di selezione, Covid permettendo”.

Il ruolo che la Talent Academy svolge in Sicilia, come nelle altre regioni del sud Italia, è molto importante: “Qui ci sono tanti talenti – conclude Alesi – che abbandonano il calcio per mancanza di obiettivi, perché nessuno li indirizza nel modo giusto. Invece farsi notare dalla Talent o addirittura entrare nella sua squadra potrebbe dare loro nuove motivazioni e anche l’occasione di emergere nel calcio”.