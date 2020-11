Coronavirus in Sicilia, quasi 1.100 nuovi (110 ad Agrigento) contagi e 16 morti

Continua a aumentare il numero dei contagi da Covid-19 in Sicilia. Nelle ultime 24 ore registrati 1.095 casi, a fronte di 8.546 tamponi effettuati, e ci sono anche 16 morti, secondo quanto riporta l’ultimo bollettino del Ministero della Salute, aggiornato alle ore 15 di oggi, domenica 1 novembre.

A livello provinciale così sono distribuiti i nuovi casi: 316 a Catania, 277 a Palermo, 110 casi ad Agrigento, 106 a Messina, 100 a Siracusa, 82 a Ragusa, 49 a Enna, 45 a Caltanissetta e 10 a Trapani.

Gli attuali positivi sono 15.324, di cui 14.193 in isolamento domiciliare, 999 ricoverati in ospedale con sintomi e 132 in Terapia intensiva. I casi totali di Coronavirus dall’inizio della pandemia in Sicilia sono 22.853; i guariti 7.011, mentre i decessi salgono a 518.