I Giganti della Moncada Agrigento si preparano a tornare in campo per la seconda trasferta stagionale. Domenica alle 17.00 la squadra di coach Devis Cagnardi sarà di scena a Fiorenzuola, in una sfida che promette intensità e risposte dopo la sconfitta casalinga contro Fidenza.

Alla vigilia, il tecnico biancazzurro ha tracciato la rotta:

“Domenica torniamo in trasferta a Fiorenzuola con la volontà di fare un passo in avanti nella costruzione della nostra identità. I ragazzi hanno lavorato bene durante la settimana e, seppur con qualche problema fisico, non hanno fatto mancare impegno e concentrazione. I nostri avversari sono una squadra completa, con giocatori esperti e talento diffuso, ben allenati e che vorranno ben figurare davanti ai loro tifosi. Per noi si tratta di un inizio di campionato complicato dagli infortuni e da un calendario avverso, ma scenderemo in campo con tutta la grinta possibile per riprendere i due punti persi domenica scorsa al PalaMoncada”.

Cagnardi ha sottolineato quali saranno le chiavi della partita: “Per fare questo dovremo alzare la qualità nei dettagli e limitare le palle perse, oltre ad avere una migliore condivisione della palla che possa aumentare la fiducia offensiva dei singoli. Siamo fiduciosi e pronti a dare il massimo”.

La Moncada Agrigento è dunque pronta a una nuova battaglia lontano dal pubblico amico, con l’obiettivo di crescere, ritrovare compattezza e portare a casa due punti fondamentali.

