Da questo fine settimana sarà chiusa alla circolazione la canna sinistra, direzione Raffadali, della galleria Spinasanta, lungo la Statale 118 in territorio di Agrigento. E così sarà fino al prossimo 17 novembre. Ad annunciarlo è l’Anas. La chiusura è stata decisa nell’ambito dei lavori di manutenzione programmata (primo stralcio) della galleria, situata fra i km 146,500 e 147,330 della strada statale 118 “Corleonese-Agrigentina”. Verrà aperto a doppio senso di marcia il lato destro della galleria in direzione Agrigento/Caltanissetta per consentire il transito dei veicoli. Per tutti i mezzi di altezza superiore ai 4,40 metri è previsto un percorso alternativo segnalato in loco.

