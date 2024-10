La Moncada Energy Agrigento cede di misura contro Rucker San Vendemiano, con un punteggio finale di 87-80. Nonostante una partita combattuta e un tentativo di rimonta nel quarto quarto, la squadra agrigentina non è riuscita a chiudere il gap nei momenti decisivi. I padroni di casa hanno mantenuto un vantaggio sottile, grazie alle ottime prestazioni di A. Cacace, che ha messo a segno 17 punti e catturato 6 rimbalzi, e K. Gluditis, autore di 18 punti con 4 triple.

Agrigento ha lottato fino all’ultimo, guidata dall’esperienza di Albano Chiarastella, che ha contribuito con 9 punti e 8 rimbalzi, e da S. Miccoli, il miglior marcatore della squadra con 11 punti. Tuttavia, la squadra siciliana non è riuscita a mantenere il ritmo offensivo nei momenti chiave, permettendo ai veneti di allungare nel finale.

La partita è stata equilibrata per gran parte dei 40 minuti, con un primo quarto leggermente favorevole ad Agrigento (27-28) e il terzo quarto che ha visto un parziale negativo di 19-14 a favore di San Vendemiano. Nonostante una difesa solida e qualche recupero importante, gli ospiti non sono riusciti a trovare soluzioni offensive efficaci negli ultimi minuti.

Il match si è deciso in un finale concitato, con il punteggio sul filo di lana e alcune palle perse decisive da parte di Agrigento. La Rucker ha sfruttato al meglio i tiri liberi e i rimbalzi offensivi per mantenere il vantaggio e portare a casa la vittoria.

Per Agrigento, sarà importante lavorare sull’intensità e sulla gestione delle fasi critiche delle partite, per evitare altre sconfitte ravvicinate in questo inizio di stagione di Serie A2.

Rucker San Vendemiano – Moncada Energy Agrigento 87-80 (28-27, 19-21, 21-14, 19-18)

Rucker San Vendemiano: Alberto Cacace 17 (3/4, 3/6), Kristaps Gluditis 14 (1/3, 4/8), Jacopo Preti 12 (1/3, 2/5), Mauro Zacchigna 10 (2/4, 1/4), Andrea Tassinari 10 (2/6, 0/2), Michele Antelli 9 (3/5, 1/4), Tommaso Oxilia 8 (4/6, 0/0), Luca Fabiani 7 (3/5, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/1, 0/1), Leonardo Faoro 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 19 – Rimbalzi: 31 7 + 24 (Tommaso Oxilia, Luca Fabiani 7) – Assist: 20 (Michele Antelli 8)

Moncada Energy Agrigento: Alessandro Scarponi 15 (3/4, 3/5), Nicolas Morici 14 (3/6, 1/5), Fabrizio Piccone 13 (1/2, 3/10), Robert Disibio 11 (4/4, 1/2), Samuele Miccoli 11 (4/6, 0/1), Albano Chiarastella 9 (3/6, 1/3), Emanuele Caiazza 5 (1/2, 1/2), Mait Peterson 2 (1/3, 0/0), Giulio Martini 0 (0/1, 0/0), Dennis Erhaghewu 0 (0/0, 0/0), Raimundo Orrego 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 10 / 13 – Rimbalzi: 32 8 + 24 (Albano Chiarastella 9) – Assist: 14 (Albano Chiarastella 4)

Risultati 6ª giornata (19-20 ottobre 2024):

UP Andrea Costa Imola 74 – 71 Infodrive Capo d’Orlando

74 – 71 TAV Treviglio Brianza Basket 87 – 46 Fiorenzuola Bees

87 – 46 Gemini Mestre 69 – 79 SAE Scientifica Legnano

69 – 79 Paffoni Fulgor Basket Omegna 82 – 79 Blacks Faenza

82 – 79 Logiman Pall. Crema 66 – 76 Rimadesio Desio

66 – 76 Bakery Basket Piacenza 108 – 107 Virtus Ragusa

108 – 107 Rucker San Vendemiano 87 – 80 Moncada Energy Agrigento

87 – 80 Neupharm Virtus Imola 0 – 0 Foppiani Fulgor Fidenza (risultato non disponibile)

0 – 0 (risultato non disponibile) Civitus Pallacanestro Vicenza 73 – 69 Novipiù Monferrato Basket

73 – 69 LuxArm Lumezzane 98 – 82 AZ Pneumatica Robur Saronno

98 – 82

Basket: La Classifica Dopo il 10° Turno di Campionato

Al primo posto troviamo SAE Scientifica Legnano e LuxArm Lumezzane, entrambe con 10 partite giocate e 6 vittorie. Con una percentuale di vittorie del 83.3%, queste due formazioni si stanno dimostrando formidabili, con punteggi rispettivi di 491 e 503 punti fatti, dimostrando una solida capacità offensiva e difensiva.

A seguire, Rimadesio Desio mantiene il terzo posto con 8 partite, di cui 5 vinte, per una percentuale di vittorie dell’80%. Con una differenza punti di +3, la squadra di Desio sta dimostrando di essere competitiva. In quarta posizione troviamo Gemini Mestre, Infodrive Capo d’Orlando, Blacks Faenza, UP Andrea Costa Imola, Paffoni Fulgor Basket Omegna, e TAV Treviglio Brianza Basket, tutte con 8 partite giocate e 4 vittorie, ma con una percentuale di vittorie del 66.7%. Queste squadre sono tutte racchiuse in pochi punti e la lotta per le posizioni di vertice si fa sempre più serrata.

A metà classifica troviamo Foppiani Fulgor Fidenza e Moncada Energy Agrigento, entrambe con 6 partite giocate e 3 vittorie, mantenendo una percentuale di vittorie del 50%. Queste squadre cercano di ritrovare slancio per risalire in classifica.

Verso il fondo della classifica, Novipiù Monferrato Basket, Fiorenzuola Bees, Neupharma Virtus Imola, Civitus Pallacanestro Vicenza, Rucker San Vendemiano, e Bakery Basket Piacenza lottano per migliorare la loro posizione, con tutte le squadre che presentano percentuali di vittorie inferiori al 40%.

Infine, Logiman Pall. Crema e Virtus Ragusa si trovano in difficoltà con solo una vittoria ciascuna, portando la loro percentuale di vittorie a un deludente 16.7%. Queste squadre dovranno trovare rapidamente la giusta chimica per risollevare le loro sorti in questo campionato.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp