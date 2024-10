Giovanni Salamone, il 61enne di Agrigento, in carcere dal 16 ottobre perché accusato dell’omicidio, nella loro casa a Solero, della moglie Patrizia Russo, 53 anni, ha tentato di togliersi la vita nella Casa circondariale Cantiello e Gaeta di Alessandria. E’ stato salvato dagli agenti della polizia penitenziaria che l’hanno bloccato in tempo. Come ricostruito dall’Osapp, il detenuto – approfittando dell’assenza del compagno di cella per la doccia – con un cappio rudimentale, ricavato dalle lenzuola, ha tentato di togliersi la vita.

Immediato l’intervento dei baschi blu. “Un intervento encomiabile – commenta Leo Beneduci, segretario generale del sindacato -. Nonostante la penuria di strumenti e organici, donne e uomini del corpo continuano a fare fino in fondo il proprio dovere con la massima professionalità”. La coppia si era trasferita al Nord per motivi di lavoro. Patrizia Russo aveva ottenuto una cattedra per l’insegnamento alla scuola media del piccolo paese piemontese.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp