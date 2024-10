La Sicilia continua a fronteggiare le conseguenze del maltempo, che ha portato a significative interruzioni della viabilità in diverse aree dell’isola. Secondo quanto riportato dall’ANAS, le chiusure stradali si protraggono a causa di detriti e frane che hanno reso impraticabili alcune importanti arterie.

In particolare, la strada statale 191 “Di Pietraperzia” è chiusa in entrambe le direzioni nel tratto di Mazzarino, in provincia di Caltanissetta. Per garantire la sicurezza degli automobilisti, è stato istituito un percorso alternativo che prevede l’uso delle strade provinciali SP26 e SP128.

Situazione analoga anche per la strada statale 190 “Delle Solfare”, chiusa dal km 38,300 al km 66,525 a Butera. I veicoli in direzione di Gela sono invitati a percorrere la SS626, mentre per Mazzarino si consiglia di seguire la SS626 verso Caltanissetta e proseguire sulla SP27. Inoltre, sono stati chiusi anche gli accessi sulla SS190 ai chilometri 62,150, 57,150, 47,500 e 45,500.

A Catania, la strada statale 192 “Della Valle del Dittaino” è chiusa dal km 12,300 al km 17,300 a causa della presenza di detriti in carreggiata. Infine, a Enna, la strada statale 560 “Di Marcatobianco” è chiusa in entrambe le direzioni dal km 0,000 al km 10,050. Qui, il traffico viene deviato verso la SS626 all’inizio del tratto e sulla SS191 al termine.

Le autorità competenti stanno monitorando attentamente la situazione e invitano i cittadini a prestare attenzione ai segnali stradali e a seguire le indicazioni per la viabilità alternativa. Con l’arrivo delle piogge intense, è fondamentale mantenere alta l’attenzione per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.

