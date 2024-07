Pronto il roster della Moncada Agrigento tra conferme e nuovi arrivi. Il neo allenatore Daniele Quillici potrà contare sulle conferme di Albano Chiarastella, Lele Caiazza, Nico Morici e Mat Peterson. Tra i nuovi arrivi è stato ufficializzato Fabrizio Piccone. Il play-guardia classe ’98, di origini abruzzesi, proveniente dal Basket Golfo Piombino, è stato protagonista della passata stagione con una media di 17.8 punti realizzati. Dinamismo, concretezza e visione di gioco sono le sue qualità. Molti lo aspettano come l’erede di Alessandro Grande. “Siamo certi – dicono dalla società – che si innesterà da subito nei giochi di coach Quilici e che il pubblico agrigentino saprà accoglierlo come da sempre sa fare con i nuovi acquisti”. Alla firma anche Alessandro Scarponi, avversario e autore di 9 punti nella sfida tra Rimini e Agrigento della fase orologio nella passata stagione. Con un metro e novantacinque di altezza, Alessandro Scarponi, vent’anni da compiere il prossimo gennaio, ha già fatto molta strada nel basket partendo da Riccione. È uno dei protagonisti della Rinascita Rimini che nella passata stagione ha conquistato i playoff in Serie A2. Un riccionese a canestro, cresciuto col mito di Kobe Bryant e con una certa forma di venerazione nei confronti di un altro suo idolo, Carlton Myers. Trattativa vicina alla conclusione anche per il talento teatino Samuele Miccoli, classe 2006, autore di 26 punti, sei assist, sei rimbalzi e giocate decisive, che ha permesso all’Olimpia Under 18 di debellare la resistenza del Maccabi Tel Aviv, 89-81, e chiudere il girone della Next Gen di Belgrado con un bilancio immacolato di tre vittorie su tre, garantendo l’accesso alla finale di Barcellona. Da mettere sotto contratto anche Matteo Martini, ex dell’Umana San Giobbe. Si tratta di profili di qualità, giocatori giovani e ambiziosi che possono “usare” Agrigento come trampolino di lancio.