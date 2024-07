Ecco il link per caricare le foto in concorso: https://agrigento.comune.digital/concorso-fotografa-san-calogero

Torna il noto concorso fotografico che premia le immagini più meritevoli della storica Festa, che si svolgerà ad Agrigento da oggi e fino a domenica 12 luglio. Tutte le foto in concorso sono visibili sulla pagina Facebook “Fotografa San Calogero” e saranno diffuse e caricate in alta risoluzione grazie all’App del Comune di Agrigento. I concorrenti hanno tempo per postarle direttamente entro e non oltre il 18 luglio. La cerimonia di premiazione è in programma per fine luglio.

Oltre alle foto a colori e in bianco e nero di San Calogero, saranno premiate anche le foto a colori e in bianco e nero dell’ultima edizione di “Fotografa il Mandorlo in Fiore”. Il contest fotografico è ideato da Domenico Vecchio e organizzato in collaborazione con Federalberghi e il Distretto Turistico Valle dei Templi. “Fotografa San Calogero” è rivolto sia ai fotografi professionisti che agli amatori, che potranno proporre i loro lavori fotografici a una giuria qualificata, composta da giornalisti ed esperti di fotografia.

Il concorso “Fotografa San Calogero” è un modo per raccontare le tradizioni attraverso gli scatti, un’importante occasione per contribuire alla promozione turistica del territorio. Le foto dovranno raccontare la settimana della Festa di San Calogero. In passato, tra i premiati, c’è stato anche l’attore Gianfranco Jannuzzo, che sulla festa di San Calogero ha realizzato non solo un noto spettacolo ma anche pubblicato un libro. A premiarlo, nella suggestiva cornice dell’hotel Kaos, il regista e autore televisivo Michele Guardì. A presentare l’evento la giornalista Margherita Trupiano, tra i giornalisti in giuria Stelio Zaccaria, Marilisa Della Monica, Lello Casesa, Annarita Di Leo, Diego Romeo, Giuliana Miccichè, Luigi Mula e Dario Broccio. Tra i testimonial di edizioni passate anche Gaetano Aronica e Carmelo Lazzaro.

Regolamento: Responsabilità e autorizzazioni.

L’autore è responsabile del materiale multimediale presentato e di quanto in esso contenuto, con particolare riguardo alla normativa vigente in materia di privacy, qualora compaiano persone riconoscibili. Con la partecipazione al Concorso

“Fotografa San Calogero” e il contestuale invio della toto, ogni partecipante autorizza il Giornalista Domenico Vecchio e il Comune di Agrigento ad utilizzare, senza scopo di lucro, nell’ambito del concorso in oggetto il materiale allegato, gratuitamente, con possibilità di pubblicare lo stesso nel sito web istituzionale, sui giornali, sui canali social del Comune, nell’app ufficiale istituzionale e dove viene ritenuto opportuno per la promozione turistica di Agrigento e del suo territorio. Contestualmente ogni partecipante dichiara: • che le opere sono inedite, nuove, originali, non in corso di pubblicazione e non premiate in altri concorsi; • che le opere sono frutto esclusivo del proprio ingegno e che il contenuto non viola diritti di terzi; • di manlevare il Comune di Agrigento da ogni eventuale richiesta di danno derivante dalla pubblicazione delle opere ovvero da eventuali pretese di terzi in relazione ai contenuti. I partecipanti possono inviare un massimo di 10 foto a colori e un massimo di 10 in bianco e nero. le foto vanno caricate sull’App.

