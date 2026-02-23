Un investimento da 41,2 milioni di euro per rafforzare la transizione energetica e consolidare la leadership nel settore delle rinnovabili. Moncada Energy Group S.r.l., capogruppo del Gruppo Moncada, ha siglato un importante contratto di finanziamento con Banco BPM e BPER Banca per la realizzazione di un nuovo impianto fotovoltaico ad Agrigentodella potenza complessiva di 77,3 MWp.

L’operazione, strutturata su basi di project financing e articolata in tre linee di credito di medio-lungo termine, consentirà di finanziare i costi di costruzione dell’impianto, suddiviso in due sezioni: una incentivata da circa 40,8 MWp e una non incentivata da circa 36,5 MWp, per un totale di 77,3 MW.

Un progetto strategico per il Gruppo

«Dopo le iniziative entrate in esercizio all’inizio del 2025, con l’installazione di oltre 30 MW di nuova capacità, il finanziamento erogato a supporto della realizzazione di un nuovo impianto da 77 MW, già in fase avanzata, non rappresenta per il Gruppo Moncada un punto di arrivo, ma un punto di partenza», dichiara Raimondo Moncada, Amministratore Unico di Moncada Energy Group.

«Questa operazione – prosegue – ci consente sia di progredire in un percorso di sviluppo e di crescita già tracciato, sostenendo un progetto strategico per la nostra realtà, sia di guardare con impegno e fiducia ai prossimi due anni, con l’obiettivo già fissato di raggiungere i 500 MW di potenza installata, con la realizzazione di progetti già in sviluppo o in fase avanzata di autorizzazione, compreso il repowering del nostro parco impianti esistente, nonché l’ingresso nel settore delle BESS. Ringraziamo le banche finanziatrici per la rinnovata fiducia, che costituisce per noi un segnale importante e uno stimolo significativo a proseguire con determinazione e senso di responsabilità».

I dettagli dell’operazione

L’operazione è stata finanziata da Banco BPM in qualità di Bookrunner, Mandated Lead Arranger, Banca Finanziatrice e Banca Agente e da BPER Banca in qualità di Bookrunner, Mandated Lead Arranger e Banca Finanziatrice.

L&B Partners SpA ha assistito il borrower come advisor finanziario, mentre L&B Partners Avvocati Associati ha curato la revisione e negoziazione della documentazione finanziaria.

Le banche sono state assistite da Legance per gli aspetti legali di strutturazione, due diligence e perfezionamento della documentazione.

Gli aspetti notarili sono stati seguiti dallo FM Notai, mentre REA, Willis e KPMG hanno operato rispettivamente come consulente tecnico, assicurativo e model auditor delle banche finanziatrici.

Con questo nuovo impianto, Agrigento si conferma territorio strategico per lo sviluppo delle energie rinnovabili, mentre il Gruppo Moncada rafforza il proprio ruolo nel panorama nazionale della produzione di energia da fonte solare, guardando già ai prossimi traguardi di crescita e innovazione.

