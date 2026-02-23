Controcorrente convoca la stampa: ora le scelte diventano ufficiali

Non è una sorpresa, ma un passaggio atteso.

Dopo settimane di indiscrezioni e dopo aver più volte accennato alla possibilità di una propria candidatura a sindaco, Controcorrente rompe gli indugi e convoca una conferenza stampa per mercoledì 25 febbraio alle ore 11.00 al Circolo Empedocleo di Agrigento, alla presenza dell’On. Ismaele La Vardera.

La formula scelta nella nota – “saranno illustrate scelte e passaggi politici significativi in vista dei prossimi appuntamenti amministrativi” – non lascia molto spazio alle interpretazioni: è il momento della formalizzazione.

Finora Controcorrente ha lavorato su un doppio binario. Da un lato il posizionamento politico, dall’altro la costruzione di una proposta autonoma rispetto ai blocchi tradizionali. La conferenza stampa servirà a chiarire se il movimento intenda ufficializzare una candidatura propria – ipotesi già ampiamente ventilata – o definire un percorso di alleanze.

Il contesto è mutato rapidamente. Il centrodestra ha chiuso su Calogero Sodano, con una frattura interna ancora aperta. L’area progressista si è strutturata. Il civismo è già in campo. In questo scenario, la mossa di Controcorrente può incidere sugli equilibri, soprattutto in una competizione che si preannuncia frammentata.

Non è dunque un annuncio inatteso, ma la naturale evoluzione di un percorso politico che si avvia alla fase operativa.

Mercoledì non si scoprirà una novità.

Si ufficializzerà una scelta.

