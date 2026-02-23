Siculiana, nasce la coalizione: Santino Lucia candidato sindaco

Un’intesa costruita passo dopo passo, attraverso un confronto serrato ma leale, che oggi si traduce in una scelta condivisa. I gruppi politici e civici che compongono la nuova coalizione hanno avanzato, in modo unitario e convinto, la proposta di candidatura a sindaco di Siculiana per Santino Lucia, riconoscendone equilibrio, competenza e capacità di tenere insieme sensibilità diverse.

La decisione è maturata al termine di un dialogo serio tra le varie componenti, accomunate dall’obiettivo di dare vita a un progetto amministrativo credibile, solido e orientato al futuro. Dopo un’attenta riflessione e un approfondito confronto con le forze coinvolte, Santino Lucia ha sciolto la riserva, accettando la candidatura “per senso di responsabilità e per amore verso la comunità siculianese”.

A sostenerlo si è formata un’alleanza ampia e rappresentativa del territorio. Ne fanno parte il gruppo guidato dal consigliere comunale Davide Lauricella e dall’ex sindaco Leonardo Lauricella; quello dell’ex sindaco Giuseppe Sinaguglia, forte di una consolidata esperienza amministrativa; i gruppi politici di Vincenzo Modica Amore, espressione di nuove istanze civiche e sociali; e le componenti riconducibili a Salvatore Guarragi, al dottor Marco Bonsignore e a Domenico Marsala, già ex assessori.

Un progetto che punta a coniugare esperienza e rinnovamento, radicamento e apertura al cambiamento. Le diverse anime della coalizione hanno scelto di mettere da parte ambizioni personali per costruire una squadra compatta, determinata a lavorare per una Siculiana più efficiente, più trasparente, più pulita e più attrattiva sul piano turistico. Un patto con i cittadini fondato su responsabilità, concretezza e visione, con l’obiettivo di restituire alla città il ruolo che merita nel panorama provinciale e regionale.

