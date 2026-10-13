Furto dei cavi elettrici, dei materiali e delle attrezzature dell’impianto di depurazione di contrada Caccarolloli, nel Comune di Grotte. Ignoti ladri sono entrati in azione nelle ore notturne. Sono stati gli operatori di Aica, l’indomani mattina, a fare la scoperta. A causa del furto il depuratore si è fermato. L’Azienda gestore del servizio idrico ha sporto formale denuncia dell’accaduto ai carabinieri.

In corso una ricognizione del danno per avviare i lavori di manutenzione necessari al ripristino dell’impianto elettrico del depuratore. “Il furto compromette l’efficienza del processo di depurazione – si legge in una nota di Aica -. Per questo, anche dopo la riparazione, l’impianto avrà bisogno dei necessari tempi tecnici prima di tornare a funzionare normalmente. L’Azienda comunicherà gli interventi eseguiti e il ripristino dell’impianto”.

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