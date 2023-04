Momenti di tensione al carcere di Agrigento: detenuti protestano

Si sono vissuti momenti di tensione nel carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento dove un gruppetto di detenuti ha dato vita ad una protesta. E’ successo subito dopo pranzo. I manifestanti non avrebbero fatto rientro nelle proprie celle al terzo piano del penitenziario di contrada “Petrusa” così come avrebbero dovuto fare in base al regolamento. Gli agenti della polizia Penitenziaria in servizio sono accorsi per riportare la calma e convincere i reclusi a rientrare nelle celle. Non sono ancora chiari i motivi della protesta.