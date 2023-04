Brucia auto di camionista, aperta inchiesta

Un incendio la cui origine è ancora in fase di accertamento ha completamente divorato un’autovettura, Audi A3, appartenente a un cinquantaduenne, narese, autotrasportatore. La vettura si trovava parcheggiata nei pressi dell’abitazione del proprietario. Teatro del fatto la Via XXIV Maggio, una strada del centro di Naro.

Sul luogo dell’accaduto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Canicattì, i quali, dopo circa mezz’ora di lavoro, hanno domato le fiamme. Cessato l’allarme, e completata l’opera di spegnimento, i pompieri e i carabinieri della locale Stazione, coordinati dal Comando Compagnia di Licata, hanno eseguito un sopralluogo lungo la strada.

Non sarebbero stati rinvenuti residui di liquido infiammabile, né contenitori sospetti, né altri inneschi. Gli stessi vigili del fuoco non si sono sbilanciati sulle cause. La Procura della Repubblica ha aperto un’inchiesta, con l’ipotesi di danneggiamento a seguito di incendio.