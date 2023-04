Giovanni Vaccaro: “250 mila euro per il verde pubblico di Agrigento”

Buone notizie per la città di Agrigento e il verde pubblico. L’Assessore al ramo, Giovanni Vaccaro, promette a breve degli interventi massivi per la pulizia e la cura degli spazi verdi in città.“Posso comunicare agli agrigentini di una azione indispensabile per la città, da qui a breve, le aree verdi torneranno a splendere attraverso interventi di pulizia a 360 grado, il tutto darà un decoro e un altro aspetto anche a livello igienico sanitario per i cittadini- dice Vaccaro-. Infatti, grazie ai 250 mila euro che ha stanziato il governo regionale e per questo voglio ringraziare l’Assessore Regionale Roberto Di Mauro per il sostegno e l’azione politica che ha messo in campoper liberare risorse finanziarie per la manutenzione delle aree e degli spazi a verde pubblico di proprietà comunale, inoltre la pulizia delle scarpate stradali di competenza dell’ente locale che daranno nuovo linfae un aspetto di normalizzazione all’intera città. Voglio ringraziare il Dirigente del settore VI del Comune , Avenia, che ha già, attraverso la determina, dato l’avvio al procedimento. Mediante il ricorso al Mepa saranno scelte le ditte che si occuperanno di ripulire Agrigento, si partirà dalla frazione di San Leone ma saranno interessate anche le altre frazioni e il centro città, lavori che superati i tempi tecnici saranno già operativi con ricadute positive per tutto il territorio.”