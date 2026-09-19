Si sono vissuti momenti di panico in una strada a poche decine di metri dalla via Salvatore Allende, non lontano dal mare di Sciacca, per un incendio che ha ridotto a carcassa carbonizzata un ciclomotore nelle vicinanze di abitazioni. Le fiamme hanno avvolto un Piaggio Liberty, di proprietà di una casalinga saccense quarantacinquenne. Il danno non è coperto da assicurazione per tali eventi. L’allarme è stato dato nella notte, tra giovedì e ieri, da alcuni residenti della zona.

I vigili del fuoco del distaccamento di Sciacca, si sono portati sul posto e idranti alla mano, hanno spento il rogo. Completato l’intervento pompieri e carabinieri hanno cercato elementi utili a recuperare elementi o altri indizi a chiarire le cause del rogo. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile né bottiglie né inneschi. Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento.

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