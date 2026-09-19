Un incendio ha provocato danni lungo la strada statale 115, nelle campagne tra Cattolica Eraclea e Montallegro. Le fiamme, partite da un terreno di sterpaglie, in breve tempo hanno raggiunto alcuni fondi agricoli di diversi proprietari, carbonizzando numerosi alberi di ulivo e mandorlo. Il rogo ha minacciato alcune abitazioni private di campagna, per poi raggiungere il versante collinare.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e il personale del Corpo forestale. Ai soccorritori ci sono volute oltre quattro ore di lavoro per combattere, circoscrivere il fronte del fuoco e infine completare l’opera di spegnimento. Al via le indagini per accertare quanto accaduto. Quasi sicuramente ad appiccare le fiamme la mano di un ignoto piromane.

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