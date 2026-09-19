Inflitta la condanna a 2 anni e 4 mesi di reclusione nei confronti di una ventiseienne di Menfi, accusata di aver maltrattato sia la madre che la sorella minorenne. La sentenza è stata emessa dal tribunale di Sciacca.

L’imputata è accusata di aver insultato, minacciato e anche aggredito fisicamente sia la mamma che la sorella. La vicenda scaturisce dalla denuncia del genitore. Sono state riconosciute all’imputata le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate. La difesa ha annunciato ricorso in appello.

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