Si sono vissuti momenti di panico l’altro pomeriggio in via delle Azalee a Joppolo Giancaxio, per un incendio che ha carbonizzato una Peugeot 307, di proprietà di un cinquantaseienne agrigentino, disoccupato. I vigili del fuoco hanno fatto il possibile, ma della macchina è rimasta soltanto la carcassa annerita. I pompieri e i carabinieri della locale Stazione, nel corso del sopralluogo, non hanno rinvenuto tracce di benzina, né bottigliette o contenitori.

