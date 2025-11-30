E’ stato nuovamente arrestato il venticinquenne di Palma di Montechiaro condannato a 3 anni di reclusione per violenza sessuale, minacce e lesioni personali. Reati commessi in Germania dal 2019 a metà del 2020. I poliziotti del Commissariato di Palma hanno dato esecuzione al mandato di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Palermo.

Il giovane era stato scarcerato, a metà mese, dopo un primo arresto a seguito di un mandato d’arresto europeo, poiché i giudici hanno ritenuto non sussistenti le condizioni per l’estradizione in terra tedesca. La pena a cui il venticinquenne è stato condannato verrà scontata in Italia.

