Momenti di panico in via Soldato Mendolia a Favara per un incendio che ha devastato l’autovettura, Kia Rio, di proprietà di una disoccupata favarese poco più che cinquantenne. Tutto quanto è successo nella tarda serata di venerdì. Alla vista del fumo, alcuni residenti, hanno allertato il 112.

Sul posto i vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento che hanno provveduto a domare le fiamme. Carbonizzata la parte anteriore della vettura. Ad indagare sono i carabinieri della Tenenza di Favara. Nel corso del sopralluogo non sarebbero state rinvenute tracce di liquido infiammabile o taniche con residui di benzina.

