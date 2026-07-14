Una bomba molotov sarebbe stata lanciata contro l’abitazione, al piano terra di uno stabile, in cui risiede un giovane immigrato. E’ successo, nel pomeriggio, in via Degli Svevi, nel rione del campo sportivo di Agrigento.

Sul posto sono intervenuti i poliziotti della sezione Volanti, i vigili del fuoco e un’ambulanza del 118. La deflagrazione ha mandato in frantumi i vetri della porta – finestra e della persiana. L’immigrato, già noto alle forze dell’ordine, è rimasto lievemente ferito.

Quindi è stato portato al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio per le cure necessarie. Guarirà in pochi giorni. Gli agenti hanno avviato le indagini per ricostruire l’episodio e risalire ai responsabili.

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