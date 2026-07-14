AGRIGENTO. Sarà il grande jazz internazionale ad accendere i riflettori sull’edizione 2026 dell’Arcosoli Jazz Festival, la rassegna promossa dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi che anche quest’anno porterà ad Agrigento alcuni tra i protagonisti più autorevoli della scena mondiale. L’appuntamento inaugurale è fissato per mercoledì 15 luglio, alle 21, al Teatro della Panoramica dei Templi, con un concerto che riunisce sullo stesso palco musicisti di fama internazionale.

Ad aprire il cartellone sarà “Fusion Experience”, progetto ideato dal chitarrista e produttore italiano Ciro Manna, nato con l’obiettivo di mettere in dialogo artisti provenienti da percorsi musicali e culturali differenti. Il risultato è un repertorio che intreccia jazz fusion e world music, valorizzando l’identità artistica di ciascun interprete in un linguaggio sonoro comune.

La formazione riunisce alcuni dei nomi più prestigiosi del panorama internazionale. Alla batteria ci sarà Dave Weckl, considerato uno dei massimi interpreti del jazz fusion contemporaneo e storico componente della Chick Corea Elektric Band, con una carriera costellata da collaborazioni con artisti del calibro di Paul Simon e Madonna. Al basso elettrico e alla voce salirà sul palco Richard Bona, vincitore di un Grammy Award e musicista tra i più apprezzati della scena mondiale, capace di fondere virtuosismo e tradizione africana attraverso uno stile personale e immediatamente riconoscibile.

Completano il quartetto il tastierista francese Michael Lecoq, noto per la continua ricerca tra generi musicali differenti, e lo stesso Ciro Manna, chitarrista tra i più stimati della scena italiana, ideatore di un progetto che punta a trasformare l’incontro tra culture musicali diverse in un’esperienza artistica originale.

Dopo il concerto inaugurale, il festival proseguirà con un programma ricco di appuntamenti. Il 19 luglio sarà la volta del Bill Frisell Trio con Greg Tardy, seguito il 23 luglio da Victor Wooten & Bros. Il 25 luglio salirà sul palco il Johnny O’Neal Trio, mentre il 26 luglio toccherà al David Kikoski Quartet. Il 27 luglio spazio al Perico Sambeat-Xavi Torres Trio e il 28 luglio è previsto un nuovo appuntamento con il Johnny O’Neal Trio. Gli ultimi quattro concerti saranno a ingresso gratuito, con prenotazione obbligatoria. A chiudere l’edizione 2026 dell’Arcosoli Jazz Festival sarà, il 5 agosto, il concerto del chitarrista statunitense Robben Ford.

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