E’ un atto dovuto. Il venticinquenne di Canicattì alla guida del furgone Renault Kangoo e il ventiseienne di Camastra autista di un campion Iveco, sono stati iscritti nel registro degli indagati per l’ipotesi di reato di omicidio stradale, nell’ambito dell’inchiesta sul tragico incidente stradale, avvenuto venerdì pomeriggio, costato la vita all’ingegnere Giuseppe Lumera, ottantenne, residente a Naro.

Entrambi i giovani sono sia indagati che parte offesa. Il canicattinese è ricoverato, ancora in prognosi riservata, all’ospedale Ingrassia di Palermo.

Teatro dell’incidente la statale 410 che collega Naro e Canicattì. Lumera si trovava alla guida della sua Fiat Tipo. Il pubblico ministero Carola Bisanti, titolare del fascicolo, ha nominato come consulente tecnico il medico legale Alberto Alongi. L’esperto di medicina legale nel pomeriggio ha eseguito l’autopsia sulla salma dell’ottantenne, nella camera mortuaria dell’ospedale San Giovanni di Dio. Il perito depositerà la relazione finale sull’esame autoptico entro 90 giorni.

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